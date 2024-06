Lufthansa dolicza pasażerom nową opłatę. Zbiera pieniądze na ochronę środowiska

Koncern zapewnia, że co roku inwestuje miliardy w nowe technologie i pracuje ze swoimi partnerami nad innowacjami, które krok po kroku pomagają uczynić loty mniej szkodzącymi środowisku naturalnemu. Grupa od wielu lat wspiera badania nad klimatem i pogodą. Dąży do osiągnięcia do 2050 roku neutralnego bilansu CO₂, a do 2030 roku zamierza zmniejszyć emisję dwutlenku węgla netto w porównaniu z 2019 rokiem o połowę. Modernizuje flotę, optymalizuje loty, wykorzystuje SAF.

W ramach programu ochrony klimatu „Fit for 55” Unia Europejska podjęła decyzję o obowiązku stosowania mieszanki paliwa lotniczego, które ma składać się częściowo z SAF. Od 2025 roku jego udział został ustalony na 2 procent, od 2030 roku na 6 procent, od 2035 roku na 20 procent, a od 2050 roku na 70 procent. Dla przewoźników spełnienie tego obowiązku oznacza dodatkowe miliardowe koszty.

Z kolei w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) dla lotnictwa od 2012 roku produkcja CO₂ jest kontrolowana i ograniczana przez handel certyfikatami. Grupa Lufthansa podlega temu systemowi w wypadku wszystkich lotów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dodatkowe obowiązki w zakresie zrzeczenia się certyfikatów emisji istnieją w ramach systemów handlu uprawnieniami do emisji w Szwajcarii (CH-ETS) i Wielkiej Brytanii (UK-ETS) w przypadku lotów między EOG, Szwajcarią i Wielką Brytanią.

W ramach porozumienia w sprawie ochrony klimatu zawartego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w październiku 2016 roku – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), emisje CO₂ w lotnictwie międzynarodowym są kompensowane poprzez zakup certyfikatów.