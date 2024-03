Czy pasażerowie chętnie zapłacą za ekologiczne latanie? Testowała to Lufthansa

Zielone taryfy to nie jedyna opcja stworzona z myślą o ochronie środowiska. Obecnie z tych różnych możliwości korzysta około 4 procent podróżnych. Oprócz taryfy specjalnej pasażerowie mogą także podczas rezerwacji wybrać indywidualnie dopasowane oferty z wyższym udziałem SAF. Dostępne jest również kompensowanie emisji CO 2 związanych z podróżą w trakcie lotu lub po nim. Koncern zaznacza, że oprócz pasażerów indywidualnych na takie działania decyduje się coraz więcej klientów korporacyjnych - w 2023 roku ponad 1500 firm na całym świecie zainwestowało w SAF wraz z Lufthansa Group.

Zrównoważone cele Lufthansy

Grupa Lufthansa postawiła sobie konkretne cele w zakresie ochrony klimatu i dąży do osiągnięcia neutralnego bilansu CO2 do 2050 roku. Do 2030 roku chce zmniejszyć o połowę emisję netto w porównaniu z 2019 rokiem. Ma to nastąpić przez działania redukcyjne i kompensacyjne. Udział redukcji w osiągnięciu celu na rok 2030 został zatwierdzony przez niezależną inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w sierpniu 2022 roku, a koncern był pierwszą grupą linii lotniczych w Europie, która przyjęła oparty na podstawach naukowych cel redukcji emisji CO 2 zgodny z wytycznymi konferencji paryskiej z 2015 roku.

Firma koncentruje się w szczególności na przyspieszonej modernizacji floty, optymalizowaniu operacji lotniczych, wykorzystaniu SAF i na ofertach dla klientów prywatnych i korporacyjnych, dzięki czemu podróże lotnicze lub transport towarowy będą bardziej zrównoważone.