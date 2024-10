Linie lotnicze nie chcą latać z Niemiec. Już trzecia redukuje loty. "Za drogo"

W zeszłym tygodniu Ryanair i Eurowings ogłosiły, że wyraźnie ograniczą swoją siatkę połączeń z Hamburga. Teraz do tego grona dołącza Condor - pisze niemiecki portal branży lotniczej Aerotelegraph.

Opłaty lotniskowe w górę, przewoźnicy mówią „za drogo” i się wycofują

Irlandzka tania linia zapowiedziała również, że latem przyszłego roku zupełnie zaprzestanie operowania z i do Dortmundu, Drezna i Lipska. Wydawałoby się, że w obliczu tego obcięcie siatki połączeń w Hamburgu o 60 procent nie jest jeszcze takie złe, jednak port będzie musiał poradzić sobie także z brakiem ponad tysiąca połączeń realizowanych przez Eurowings, przewoźnika niskokosztowego, należącego do Grupy Lufthansa. Jens Bischof, prezes Eurowings, tłumaczył ten ruch zbytnim podniesieniem opłat lotniskowych.

Lotnisko broni się, że opłaty pobierane przez porty stanowią od 4 do 6 procent kosztów operacyjnych. O wiele bardziej obciążające są wydatki związane z ubezpieczeniem, opłatami na bezpieczeństwo podróży lotniczych i podatkiem lotniczym, które łącznie stanowią 25 procent kosztów operacyjnych.

I właśnie ta ostatnia opłata jest powodem, dla którego linie lotnicze zaczynają przenosić część lotów poza Niemcy. Taksa wzrosła od 1 maja, a zmiana zależy od trasy – na krótkim dystansie jest to 15,53 euro od pasażera, a na lotach do dalekich krajów 70,83 euro. Do tej pory koszty te rozciągały się między 12,48 a 56,91 euro, a zatem różnica wynosi od 22,5 do 24,5 procent.