Brytyjski rząd szykuje podwyżkę podatku lotniczego. Szuka dodatkowych dochodów

Najnowsze badanie dotyczące zwyczajów podróżniczych Brytyjczyków „Holiday habits” przeprowadzone przez ABTA, wykazało, że prawie dwie trzecie (65 procent) respondentów uważa, że osoby wyjeżdżające z Wielkiej Brytanii nie powinny płacić wyższych stawek APD niż podróżni z innych krajów w Europie.

Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) szacuje, że w ciągu 12 miesięcy, do kwietnia 2025 roku, z tytułu APD do kasy państwa wpłynie 4,5 miliarda funtów, co stanowi jedynie 0,4 procent wszystkich wpływów z podatków. Uspokaja też, że ponad 90 procent lotów należy do grupy „podlegającej obniżonej stawce”.

Aktualne stawki APD

Loty krótkodystansowe do 2 tysięcy mil (3,2 tysiąca kilometrów):

• 13 funtów w klasie ekonomicznej

• 26 funtów w klasie premium