Ryanair zapowiada ograniczenie lotów z Wielkiej Brytanii. „Gospodarka to odczuje”

O'Leary: Zamiast pobudzać gospodarkę, rząd Wielkiej Brytanii ją gasi

O’Leary argumentuje, że jako kraj wyspiarski powinna obniżać koszty dostępu do podróży samolotami, by tanie linie mogły rozwijać siatkę i liczbę połączeń, bo to przekłada się na zwiększenie zatrudnienia, szczególnie w regionach. - Rząd Partii Pracy obiecał, że zapewni wzrost gospodarczy, tymczasem pierwszy budżet niszczy ten wzrost, podobnie jak turystykę i transport lotniczy do i z Wielkiej Brytanii – przekonuje O’Leary.

Szef największej linii lotniczej w Europie twierdzi też, że decyzja jest krótkowzroczna, a Wielka Brytania stanie się mniej konkurencyjnym kierunkiem podróży w porównaniu z Irlandią, Szwecją, Węgrami i Włochami, gdzie rządy znoszą podatki turystyczne, aby pobudzić przyjazdy, turystykę i zatrudnienie.

- Ryanair zrobi teraz przegląd swoich rozkładów lotów w Wielkiej Brytanii i spodziewa się ograniczenia przepustowości na lotniskach w Wielkiej Brytanii nawet o 10 procent do 2025 roku – zapowiada Michael O’Leary.