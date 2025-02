Ryanair poleci do Turcji. W planach ma też więcej Gdańska

Latem tego roku Ryanair będzie obsługiwał z Londynu Stansted 206 tras. Jako nowości zapowiedział siedem kierunków, w tym dwa tureckie. Chodzi o wybrzeże Morza Egejskiego – Bodrum i Dalaman - informuje w komunikacie.

Inne miasta, które wejdą pierwszy raz do rozkładu ze stolicy Wielkiej Brytanii, to Clermont-Ferrand, Münster, Lubeka, Linz i Reggio di Calabria.

Przewoźnik poinformował też, że zwiększy częstotliwość lotów na 30 innych trasach, w tym do Gdańska, na Ibizę, do Malagi, Mediolanu, Rzymu, Turynu i Walencji. W tym celu linia doda do bazy na lotnisku w Stansted nowego boeinga B737, co zwiększy jego flotę w Londynie do 56 samolotów.

Prezes Ryanaira Michael O’Leary ostrzega Brytyjczyków

Prezes Ryanaira Michael O’Leary tradycyjnie wykorzystał ogłaszanie nowych połączeń jako okazję do zaapelowania do władz brytyjskich o zniesienie podwyżki podatku od lotów na trasach krótkiego dystansu o dwa funty.