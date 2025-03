Ryanair podaje pasażera do sądu za awanturę na pokładzie

Ryanair: Zerowa tolerancja dla pokładowych awanturników

„Niedopuszczalne jest, aby pasażerowie, z których wielu jest na wakacjach, cierpieli z powodu niepotrzebnych opóźnień z winy niewłaściwie zachowującego się pasażera. Niestety, tak właśnie było w wypadku pasażerów lotu z Lanzarote do Santiago w styczniu, podczas którego pasażer zakłócający porządek spowodował opóźnienie odlotu” - mówi rzecznik prasowy Ryanaira, cytowany w komunikacie.

„Skierowaliśmy do sądu sprawę z oskarżenia prywatnego przeciwko temu pasażerowi. Sąd może mu wymierzyć karę pozbawienia wolności od trzech do 12 miesięcy lub grzywnę w wysokości od sześciu do 18 miesięcznych pensji. To tylko niektóre z potencjalnych konsekwencji polityki zerowej tolerancji Ryanaira dla pasażerów zakłócających loty. Mamy nadzieję, że ten przykład zniechęci do zakłócania porządku podczas lotów Ryanaira, dzięki czemu pasażerowie i załoga będą mogli podróżować w komforcie, do czego mają prawo” - dodaje rzecznik.