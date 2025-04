Zapowiedzi i decyzje prezydenta Donalda Trumpa szkodzą liniom lotniczym i turystyce

Czy linie lotnicze zarobią, kiedy spada ruch do Ameryki?

To wszystko nie pozostaje bez skutków – zarówno w zakresie turystyki, jak i liczby pasażerów – USA należą do trójki największych rynków na świecie. - Stany Zjednoczone zajmują trzecie miejsce wśród najchętniej odwiedzanych krajów świata, po Francji i Hiszpanii – mówi Latorre. - Ponad połowa (52 procent) z 72 milionów zagranicznych turystów w USA pochodzi z Kanady i Meksyku. W lutym i marcu również w tej grupie odnotowano spadki – odpowiednio o 6 i 8 procent. Uderza to w amerykański sektor turystyczny, który w 2024 roku osiągnął rekordowy przychód 215 miliardów dolarów (+14 procent rok do roku), jak i w linie lotnicze obsługujące ten rynek. Również liczba rezerwacji na loty transatlantyckie maleje, co odbija się na kondycji finansowej przewoźników międzynarodowych – zauważa. Pod względem liczby pasażerów Ameryka Północna odpowiada za 23 procent światowego rynku lotniczego – po regionach Azji i Pacyfiku (36 procent) oraz Europie (27 procent).

Wyniki finansowe z pierwszego kwartału 2025 roku odzwierciedlają spadek popytu na podróże do USA. Średni poziom wypełnienia samolotów operujących na trasach krajowych i międzynarodowych spadł z 84 (przed ogłoszeniem ceł) do 78 procent. Dla dużych linii lotniczych oznacza to obniżenie przychodów o średnio 10 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem. Prognoza wzrostu przychodów linii lotniczych z Ameryki Północnej na cały rok 2025 wynosi zaledwie 1 procent rok do roku – to najsłabszy wynik spośród globalnych konkurentów. Linie chińskie odnotują wzrost przychodów na poziomie 3 procent.

- Perspektywy dla europejskich linii lotniczych – mimo turbulencji – są relatywnie dobre – podkreśla Latorre. - Spadek popytu również ich dotyka, jednak spodziewamy się, że średni wzrost przychodów wyniesie 10 procent w 2025 roku. Dodatkowo przewoźnicy operują dziś na znacznie wyższych marżach – przede wszystkim dzięki spadkowi cen paliwa lotniczego, co stanowi istotne wsparcie w tej niestabilnej sytuacji – podkreśla.

Średnia marża EBITDA wynosi obecnie 11 procent dla linii amerykańskich, 16 procent dla europejskich i 20 procent dla chińskich. W dużej mierze jest to efekt spadku cen paliwa lotniczego o 22 procent rok do roku i aż o 56 procent w porównaniu z rekordowym poziomem z połowy 2022 roku. Paliwo stanowi bowiem około 29 procent całkowitych kosztów operacyjnych linii lotniczych, a jego ceny mają ogromny wpływ na ich rentowność. Obecnie ten czynnik rekompensuje spadki popytu.

Samoloty zdrożeją, produkcja wyhamuje

Jednak wyzwaniem pozostają zdolności produkcyjne i ceny samolotów – szczególnie w dłuższym horyzoncie. Producenci maszyn i komponentów wciąż borykają się z trudnościami w powrocie do poziomu produkcji sprzed pandemii, co prowadzi do opóźnień w dostawach. W 2024 roku dwaj najwięksi producenci dostarczyli jedynie 90 procent tego, co zapowiadali przed kryzysem. Globalny portfel zamówień na koniec 2024 roku osiągnął rekordową liczbę 17 tysięcy maszyn. Skutkuje to wyjątkowo długimi terminami realizacji – szczególnie dla samolotów wąskokadłubowych (na trasy krótkodystansowe) i szerokokadłubowych (na dalekie trasy).