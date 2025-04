Turystyka w cieniu polityki Donalda Trumpa. Kto straci?

Samoloty produkowane przez Boeinga zdrożeją, to uderzy w przewoźników

Ruch ze Stanów Zjednoczonych do Europy wpłynie prawdopodobnie na turystykę w poszczególnych krajach kontynentu. Skutki będą zróżnicowane w zależności od kierunku. Bardziej zasadne jest pytanie, jak działania Trumpa wpłyną na gospodarkę i nastroje konsumenckie w Unii Europejskiej, a co za tym idzie, gotowość mieszkańców wspólnoty do podróżowania za granicę.

W kontekście nowej polityki Stanów Zjednoczonych nie można też zapomnieć o jej wpływie na producentów samolotów. Eksperci twierdzą, że Boeing może być „największą ofiarą” wojny taryfowej - pisze portal Politico. Firma ta ryzykuje utratą szybko rozwijającego się rynku chińskiego.

- Boeing prawdopodobnie będzie musiał zapłacić więcej za materiały [do samolotów], co doprowadzi do wyższych kosztów produkcji i zmniejszenia zysku w przeliczeniu na samolot – mówi Wouter Dewulf, ekonomista transportu lotniczego z Uniwersytetu w Antwerpii.

Mniejsze straty poniesie Airbus, który będzie częściowo chroniony przed cłami, ponieważ ma zakłady w Alabamie, Missisipi i na Florydzie - Boeing nie produkuje w Unii Europejskiej.

Ekspert ds. lotnictwa i kosmonautyki Jerrold Lundquist zauważa, że „w Boeingu 737 znajduje się około dwóch tysięcy części pochodzących od 700 różnych dostawców, a części samolotów często przekraczają granice państw więcej niż raz” - to bardzo utrudnia ustalenie wartości, na podstawie której można nałożyć cło. To wszystko może kosztować dodatkowy czas i pieniądze.