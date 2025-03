Przewoźnik kolejowy przystępuje do sojuszu lotniczego Star Alliance

Dążąc do rozbudowy sieci globalnych połączeń, sojusz lotniczy Star Alliance powitał w swoich szeregach austriackie koleje Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) jako najnowszego partnera intermodalnego - informuje w komunikacie biuro prasowe LOT-u, który również jest członkiem sojuszu.

Reklama

Dzięki tej współpracy pasażerowie korzystający z usług ÖBB i 25 linii lotniczych należących do sojuszu będą mogli przesiąść się do szybkich pociągów Railjet ÖBB w podróży do Grazu, Linzu, Salzburga i Innsbrucka.

- Lotnictwo i kolej od kilku lat stanowią wzajemnie się uzupełniające środki transportu. Z dumą witamy więc ÖBB w rodzinie Star Alliance. Na jednym wspólnym bilecie pasażerowie mogą teraz dotrzeć z Singapuru do Salzburga, przesiadając się do pociągu Railjet na lotnisku w Wiedniu. Jestem pewny, że ta współpraca nie tylko zwiększy wybór dostępnych opcji dla naszych pasażerów, ale również poprawi komfort i płynność ich podróży - mówi dyrektor generalny Star Alliance, Theo Panagiotoulias, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej Kolej Turyści wybierają kolej zamiast samolotu. "Podróżują zgodnie z duchem czasów" Nie zawsze i nie wszędzie na wakacje trzeba lecieć samolotem. Niemieckie biuro podróży specjalizujące się w wycieczkach z przejazdem pociągami, Ameropa, twierdzi, że klienci coraz chętniej wybierają podróż koleją. Touroperator zanotował wzrost sprzedaży pakietów dynamicznych o 140 procent, rok do roku.

Podróże lotnicze i kolejowe będą się uzupełniać

- Podróżowanie z głównych dworców kolejowych w Linzu, Salzburgu, Grazu czy Innsbrucku do najdalszych zakątków świata stanie się wkrótce jeszcze prostsze. Cieszymy się, że nawiązaliśmy owocną współpracę z sojuszem Star Alliance, która sprawi, że podróże lotnicze i kolejowe będą się idealnie uzupełniać. Dzięki tej nowej inicjatywie nasi pasażerowie zyskają ekologiczny sposób dotarcia na lotnisko w Wiedniu i z powrotem bez konieczności korzystania z samochodu. Przejazdy pociągiem znacząco zwiększą elastyczność podróży lotniczych, eliminując wiele niedogodności - nie tylko w wypadku jednej linii lotniczej, ale również w ramach globalnej sieci 25 przewoźników z grupy Star Alliance - podkreśla dyrektor generalny ÖBB Andreas Matthä.