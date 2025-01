Kolej policzyła pasażerów. Najlepszy wynik od 27 lat

W 2024 roku ponad 407,5 miliona pasażerów podróżowało w Polsce koleją - podaje Urząd Transportu Kolejowego w podsumowaniu ubiegłego roku.

To wynik o 33,1 miliona (8,8 procent) lepszy od tego z 2023 roku. Na przestrzeni ostatnich lat więcej osób wybrało się w podróż pociągiem w 1997 roku (416,6 miliona według danych Głównego Urzędu Statystycznego).

Foto: Urząd Transportu Kolejowego

- Na tak dobry wynik czekaliśmy aż 27 lat - mówi prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w podsumowaniu.

- Rosnąca popularność kolei to niewątpliwie efekt działań, jakie na przełomie ostatnich miesięcy, a nawet lat, podejmowali poszczególni przewoźnicy, jak i pozostali uczestnicy rynku przewozowego w Polsce. Nasze statystyki pokazują, że wysiłek ten przynosi efekty, co powinno być zachętą do dalszych starań o pasażera. Wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 10,8, czyli statystycznie każdy mieszkaniec Polski w ubiegłym roku wsiadł do pociągu niemal 11 razy. Porównanie tego wskaźnika z innymi krajami pokazuje, że kolej w naszym kraju ma jeszcze znaczny potencjał do rozwoju - dodaje Góra.