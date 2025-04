Ryanair: Wszczęliśmy postępowanie o odszkodowanie

- To niedopuszczalne, że podróżni cierpią z powodu niekontrolowanego zachowania jednego z pasażerów. Tak niestety było w przypadku osób podróżujących z Berlina do Marrakeszu w styczniu tego roku. Samolot został zmuszony do lądowania w Sewilli w wyniku destrukcyjnego zachowania pasażera, co spowodowało szkody w wysokości trzech tysięcy euro. Wszczęliśmy postępowanie cywilne w celu odzyskania tych środków - mówi cytowana w komunikacie przewoźnika jego przedstawicielka na Europę Wschodnią i kraje nadbałtyckie Alicja Wójcik-Gołębiowska.

To już kolejny proces, jaki linia lotnicza wytacza swoim pasażerom, przez których miała kłopoty. W styczniu zażądał odszkodowania w wysokości ponad 15 tysięcy euro od pasażera, przez którego samolot musiał lądować w nieplanowanym miejscu. Podał też do hiszpańskiego sądu pasażera, który zakłócił lot z Lanzarote do Santiago.



W ślady Ryanaira poszedł też Wizz Air, którego maszyna lądowała w połowie drogi, by wysadzić awanturującą się pasażerkę.