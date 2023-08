Rekordowy lipiec w porcie lotniczym Wrocław. Hitem Turcja

Z lotniska skorzystało 453 tysięcy pasażerów. Najwięcej poleciało do Turcji – 53 tysiące (Antalya – ponad 40 tys., Bodrum - 8,4 tys., Izmir - 2,9 tys., Dalaman - 1,8 tys.). Kolejnymi najpopularniejszymi kierunkami były Heraklion, Rodos, Kos, Palma i Tirana.

Reklama

Łączna liczba osób korzystających z połączeń czarterowych z Wrocławia wyniosła 137 tysięcy, czyli 30 procent wszystkich pasażerów obsłużonych przez lotnisko w lipcu. To prawie o 25 procent więcej niż w lipcu 2019 roku.

Połączenia niskokosztowe najpopularniejsze

250 tysięcy osób, czyli ponad 55 procent wszystkich pasażerów odlatujących z portu i przylatujących do niego, to podróżni korzystający z usług linii takich jak Ryanair i Wizz Air. W lipcu najchętniej latali oni do Wielkiej Brytanii (prawie 71,9 tys.).

Z typowo wakacyjnych i południowych kierunków najczęściej wybierali Włochy (43,7 tys.), z Bolonią i Mediolanem na czele.

Drugim najchętniej wybieranym krajem południowej Europy była Hiszpania (21 tys.). Na trzecim miejscu plasowała się Grecja (17,9 tys.), która odnotowała prawie 290-procentowy wzrost w porównaniu z lipcem 2019 roku (4,6 tys. podróżnych). Z połączeń niskokosztowych do Chorwacji skorzystało w lipcu 16,6 tys. osób i było to czwarte miejsce w zestawieniu najpopularniejszych niskokosztowych kierunków południowych.