Wizz Air będzie mieć kolejny hangar na lotnisku w Katowicach

Budynek jest już projektowany. GTL planuje, że do końca 2024 roku wybierze firmę, która zbuduje obiekt, a hangar będzie gotowy do końca stycznia 2026 roku.

Reklama

Czwarty hangar będzie miał ok. 10 tys. mkw. powierzchni, wyposażony będzie w dwie zatoki serwisowe umożliwiające przeglądy samolotów wielkości airbusa A321neo, jakie są we flocie Wizz Aira. W obiekcie znajdą się także liczne warsztaty, w tym m.in. lakiernia i szlifiernia. Hangar wyposażony będzie także w trzykondygnacyjne zaplecze biurowo-socjalne z częścią do prowadzenia szkoleń – informuje GTL w komunikacie.

- Dzięki nowemu hangarowi poszerzamy nasze zdolności związane z przeglądami, by sprostać potrzebom rosnącej floty – mówi cytowany w komunikacie dyrektor operacyjny Wizz Aira Michael Delehant. - Utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i wydajności spowoduje, że nasza flota będzie w dobrym stanie przez wiele lat.

Po oddaniu do użytku czwartego hangaru technicznego, powierzchnia infrastruktury do przeglądów i serwisu samolotów w Katowice Airport wynosić będzie ponad 32 tys. mkw. Łącznie dostępnych będzie osiem zatok dla samolotów kodu C (boeing 737 lub airbus A320).