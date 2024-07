Tajlandia zamyka sklepy wolnocłowe na lotniskach

W 2023 roku sprzedaż w sklepach wolnocłowych w strefach przylotów wyniosła nieco ponad 3 miliardy bahtów (82,6 miliona dolarów). Ta kwota, powiększona o pół miliarda bahtów, ma teraz zasilić lokalnych przedsiębiorców.

Władze Tajlandii spodziewają się, że dzięki zamknięciu sklepów wydatki turystów zagranicznych wzrosną o 570 bahtów (około 15,7 dolarów) na osobę.

Prognozy mówią, że w tym roku do Tajlandii przyjedzie ponad 36 milionów turystów.

Więcej miejsca na obsługę pasażerów

Jak pisze serwis traveltomorrow.com, posunięcie to jest także częścią planu rozbudowy i modernizacji tajlandzkich lotnisk. Dzięki odzyskaniu 1,4 tysiąca metrów kwadratowych na lotnisku Suvarnabhumi i 491 metrów kwadratowych na lotnisku Phuket zarządzająca nimi spółka Airports of Thailand będzie mogła odciążyć inne obszary i usprawnić obsługę.

Zgodnie z rządowym planem do końca przyszłego roku lotnisko Suvarnabhumi pod względem przepustowości ma awansować z 68. miejsca do pierwszej pięćdziesiątki, a do 2029 roku obsługiwać 170 milionów pasażerów i milion lotów rocznie, co dałoby mu miejsce w pierwszej dwudziestce największych lotnisk świata.