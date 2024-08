Które lotniska oferują najwięcej połączeń? Europa dominuje w rankingu

309 kierunków, do których można polecieć z portu lotniczego Stambuł, daje mu pierwsze miejsce na liście najlepiej skomunikowanych lotnisk na świecie.

Reklama

Na drugim miejscu znalazł się Frankfurt nad Menem, na trzecim lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu, podają media branży turystycznej.

USA, Chiny i Bliski Wschód za Europą

Kolejne lotniska na liście to Amsterdam-Schiphol i Chicago-O'Hare - z obu można polecieć do 270 miejsc, pozycja szósta należy do Dubaju (269), siódma do Dallas-Fort Worth (261), ósma do Szanghaju (243), dziewiąta do Atlanty (237), a dziesiąta do Rzymu-Fiumicino (234).

Czytaj więcej Lotniska Rusza budowa największego lotniska w Afryce. Przepustowość jak w Dubaju Nowy port lotniczy ma powstać w Bishoftu (Debre Zeit), około 45 kilometrów na południowy wschód od Addis Abeby. Docelowo ma obsługiwać 110 milionów pasażerów rocznie.

Drugą dziesiątkę otwiera port w Dallas (229), dalsze miejsca należą do londyńskiego Heathrow (221), Dżuddy (219), Madrytu (218), Londynu-Gatwick (218), Monachium (217), Barcelony El Prat (209), Pekinu (206), a dwa ostatnie do chińskich Chengdu-Shuangliu i Guangzhou (oba po 202 kierunki).