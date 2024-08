Rusza budowa największego lotniska w Afryce. Przepustowość jak w Dubaju

Jest on obecnie trzecim największym lotniskiem w Afryce, po Johannesburgu i Kairze. Bole nie oferuje jednak Ethiopian Airlines możliwości rozwoju, zbliża się też do limitu przepustowości. Ponadto leży na dość dużej wysokości, co jest wyzwaniem dla samolotów.

Światowy standard

Nowe lotnisko nie tylko zapewni Ethiopian Airlines infrastrukturę konieczną do kontynuowania ekspansji i konkurowania z innymi liniami lotniczymi, ale też będzie położone niżej, co podniesie wydajność startów. Ze stolicą połączy je szybka kolej.

Według dyrektora generalnego Ethiopian Airlines Mesfina Tasewa pierwszy etap przedsięwzięcia pochłonie 6 miliardów dolarów.

Przewoźnik bada obecnie różne możliwości finansowani, w tym pożyczki. Przedsięwzięcie o takiej skali i złożoności prawdopodobnie wiązać się będzie z wielkimi międzynarodowymi inwestycjami.

Dyrektor operacyjny Dar, Tariq Al-Qanni, podkreślił, że port będzie spełniał „najwyższe światowe standardy”.

- Wyjątkowa przepustowość i światowej klasy obiekty nowego lotniska podniosą poziom afrykańskiego lotnictwa - dodał Mesfin Tasew. Dzięki niemu Etiopia będzie mogła stać się „globalnym centrum lotniczym”.