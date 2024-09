Lotnisko Chopina - rekordowy miesiąc i nowe połączenia na Bliski Wschód

W minionym miesiącu ponad 1,38 mln ludzi podróżowało z Lotniska Chopina w ruchu Schengen, a 793 tys. w ramach strefy Non Schengen. Liczba podróżnych odprawionych na loty krajowe w sierpniu wyniosła nieco ponad 144 tysięcy.

Wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez pasażerów ze stołecznego portu były Londyn, Amsterdam, Paryż, Frankfurt i Kopenhaga. W wypadku rejsów czarterowych największą popularnością cieszyły się Antalya, Marsa Alam, Burgas, Rodos i Hurghada.

Lotnisko Chopina inwestuje w nowe technologie

W nadchodzących miesiącach Lotnisko Chopina wdroży istotne rozwiązania technologiczne, które przyspieszą drogę pasażera do samolotu. - Po zakończeniu sezonu letniego zaczniemy montowanie samoobsługowych bramek, przy wyjściach do samolotu, czyli tak zwany self-boarding gate. Pracujemy także nad wdrożeniem stanowisk do samodzielnego nadawania bagażu rejestrowanego i nad zakupem skanerów 3D, które przyspieszą kontrole bezpieczeństwa. Te innowacje poprawią bezpieczeństwo i wygodę naszych pasażerów -zapewnia Ilków.

Nowi przewoźnicy z Bliskiego Wschodu na Lotnisku Chopina

Pod koniec grudnia w Warszawie pojawi się nowy przewoźnik z Bliskiego Wchodu. Linia Air Arabia uruchomi połączenie do Szardży. Rejsy realizowane będą pięć razy w tygodniu.

Z kolei narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Etihad Airways, w lecie 2025 roku zamierza latać z Warszawy do Abu Zabi. W planach ma cztery rotacje w ciągu tygodnia.