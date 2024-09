Lotnisko w Amsterdamie będzie się modernizować. Ma na to 6 miliardów euro

Ryanair: Lotniska rujnują twoje wakacje. Napisz skargę do Ursuli von der Leyen

„Kontrola ruchu lotniczego zrujnowała nam wakacje” to nazwa strony internetowej, za pośrednictwem której pasażerowie mogą napisać mejla bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Do akcji zachęca Ryanair, w ramach walki z opóźnieniami i odwołaniami lotów.