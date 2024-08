Rośnie ruch na greckich lotniskach. Prawie 10 procent więcej pasażerów

Lotnisko Kasos z rekordowym wzrostem w lipcu

W pierwszych siedmiu miesiącach 24 lotniska zarządzane przez HCAA/HASP zanotowały 5-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego, obsługując łącznie ponad 6 milionów pasażerów.

W lipcu największe wzrosty były udziałem lotnisk Kasos (plus 89,8 procent), Milos (plus 33 procent), Naksos (plus 30 procent) i Sitia na Krecie (plus 27,7 procent).

Jedno z najruchliwszych lotnisk w Grecji - Heraklion - obsłużyło w lipcu 1,6 miliona pasażerów, czyli o 3 procent w porównaniu z ubiegłorocznym lipcem.

Lotnisko w Atenach obsłużyło 17,6 miliona pasażerów, czyli o 14,6 procent więcej względem ubiegłego roku. Liczba pasażerów krajowych i międzynarodowych przekroczyła poziom z 2023 roku o odpowiednio 8 procent i 17,6 procent.

Odbyło się w sumie 150,3 tysiąca lotów - to o 12,4 procent więcej w porównaniu z zeszłym rokiem.