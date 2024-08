Lotnisko Chopina: Pokój wyciszenia dla zestresowanych i Fast Track dla seniorów za darmo

Warszawskie Lotnisko Chopina wprowadziło nowe udogodnienia dla podróżnych, o czym informuje w komunikacie. Od 20 sierpnia pasażerowie, którzy skończyli lub skończą jeszcze w tym roku 70 lat, mogą bezpłatnie skorzystać z usługi Fast Track, która pomaga przyspieszyć przejście do strefy kontroli bezpieczeństwa, a co tym samym zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek.

- Z uwagi na rosnący ruch na naszym lotnisku zdarza się, że czas oczekiwania na dojście do kontroli bezpieczeństwa jest wydłużony. Zdajemy sobie sprawę, że dla osób starszych może być to sporą niedogodnością i trudem. Dlatego, by poprawić ich komfort, zdecydowaliśmy się bezpłatnie udostępnić usługę Fast Track osobom powyżej 70 roku życia. Mamy nadzieję, że dzięki temu dla seniorów przejście przez nasze lotnisko stanie się łatwiejsze i bezproblemowe - mówi członek zarządu Polskich Portów Lotniczych Adam Sanocki, cytowany w komunikacie.

W stołecznym porcie ścieżki szybszego przejścia znajdują w strefie B terminala, tuż obok restauracji Johnny Rockets, i w strefie E w pobliżu stanowisk odpraw PLL LOT.

Dla pozostałych pasażerów usługa Fast Track jest płatna.