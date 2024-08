Lotnisko Chopina – lipiec kolejnym rekordowym miesiącem

W lipcu stołeczny port obsłużył ponad 2,1 miliona ludzi, i jest to kolejny historyczny rekord. Według prognoz w ciągu całego sezonu wakacyjnego, który potrwa do końca września, z usług lotniska skorzystać może około 8 milionów podróżnych.

Od początku roku Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 11,9 miliona pasażerów, czyli o prawie 16 proccent więcej niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy ubiegłego roku. W samym lipcu przez bramki stołecznego portu przeszło 2,16 miliona osób.

Jeszcze nigdy w 90-letniej historii warszawskie lotnisko nie odprawiło tylu pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Podróżnych w rekordowym lipcu było o prawie 12 procent więcej niż w tym samym czasie rok temu. Najwięcej osób w ciągu jednego dnia lotnisko obsłużyło w niedzielę, 14 lipca, było ich 74 121.

- Kolejny w tym roku miesiąc, w którym lotnisko odprawiło ponad 2 miliony pasażerów to dla nas powód do dumy – mówi cytowana w komunikacie czeczniczka tego portu lotniczego Anna Dermont. – Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, spodziewamy się więc dużego ruchu w kolejnych miesiącach. Wiele osób decyduje się na wypoczynek dopiero we wrześniu.