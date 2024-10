Kraków Airport: Ponad milion pasażerów we wrześniu

We wrześniu 2024 roku z usług Kraków Airport skorzystało 1 040 849 pasażerów - to o 29 procent więcej w porównaniu z wrześniem 2019 roku i o 18 procent więcej w stosunku do września 2023 roku - informuje krakowskie lotnisko w komunikacie.

Od początku roku lotnisko obsłużyło łącznie 8 318 766 pasażerów.

- Powoli dobiega końca sezon wakacyjny, a cała branża lotnicza przygotowuje się już do wdrożenia jesienno-zimowej siatki połączeń, co nastąpi pod koniec października. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wakacyjnego ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku i mamy nadzieję, że przed nami kolejne miesiące satysfakcjonujących wyników. Według prognoz, do końca roku możemy obsłużyć prawie 11 milionów pasażerów - mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej Lotniska Ruch na lotnisku w Krakowie rośnie o jedną piątą W sierpniu z usług Kraków Airport skorzystało 1,1 miliona pasażerów, co stanowiło wzrost o 20 procent w stosunku do sierpnia 2023 roku. Tym samym był to rekordowy miesiąc w historii tego lotniska. Poprzedni rekord padł w lipcu, kiedy pasażerów było 1,07 miliona.

Ponad 150 kierunków w rozkładzie

W tym roku pasażerowie mieli do wyboru ponad 150 kierunków w 33 krajach, obsługiwanych przez 27 linii lotniczych.