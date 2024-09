Od początku roku lotnisko obsłużyło już prawie 7,28 miliona podróżnych.

Inauguracja połączenia easyJeta z Krakowa do Amsterdamu

Dzisiaj na krakowskim lotnisku zainaugurowano nowe połączenie linii lotniczej z Wielkiej Brytanii, easyJet, do Amsterdamu.

- To długo oczekiwane przez pasażerów połączenie do jednego z najbardziej interesujących miast w Holandii – zapewnił przy tej okazji prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie. - Obecnie easyJet obsługuje osiem kierunków z Krakowa, a od 15 listopada doda do swojego rozkładu lotów jeszcze Birmingham. W nadchodzącym sezonie zimowym przewoźnik pierwszy raz zaoferuje całoroczne połączenie do Belfastu, które wcześniej było połączeniem sezonowym.

Dyrektor regionalny easyJeta William Vet dodał, że jego linia lotnicza spodziewa się, że w najbliższym sezonie zimowym obsłuży prawie 20 tysięcy pasażerów na trasie między Amsterdamem a Krakowem. Łącznie w sprzedaży ma ponad 430 tysięcy miejsc na trasach do i z Krakowa.

– W easyJet nadal koncentrujemy się na wzmacnianiu naszej siatki połączeń oraz zapewnianiu klientom większego wyboru, atrakcyjnych cen i niezrównanej obsługi – przekonuje Vet w komunikacie.