Najlepszy listopad w historii Katowice Airport. Wzrost napędzają czartery

Katowice Airport: W przyszłym roku zbliżymy się do poziomu siedmiu milionów podróżnych

W pierwszych 11 miesiącach roku linie lotnicze obsłużyły na trasach z i do Katowice Airport ponad 6 milionów osób, czyli o 726,2 tysiąca więcej (plus 13,7 procent) niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Od stycznia do końca listopada lotnisko odnotowało w ruchu regularnym prawie 2,9 miliona pasażerów, czyli o 153,8 tysiąca więcej (plus 5,6 procent) niż rok wcześniej, a w ruchu czarterowym 3,1 miliona osób, czyli o 556,6 tysiąca więcej (plus 21,9 procent).

W tym okresie odbyło się 45,5 tysiąca startów i lądowań, czyli o 3075 więcej (plus 7,2 procent) niż w minionym roku.

- W czwartek 28 listopada z siatki połączeń katowickiego lotniska - pierwszy raz w historii - skorzystał sześciomilionowy pasażer w roku kalendarzowym. W przyszłym roku spodziewamy się dalszego wzrostu przewozów, powinniśmy zbliżyć się do poziomu siedmiu milionów podróżnych - mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.