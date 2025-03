Lotnisko Warszawa-Radom zapowiada siedem nowych tras na lato

W lutym 2025 roku z Lotniska Warszawa-Radom skorzystało nieco ponad 5,4 tysiąca pasażerów – informują w komunikacie Polskie Porty Lotnicze (PPL). Odbyły się 32 operacje pasażerskie - do Rzymu i Larnaki.

W tym samym miesiącu rok wcześniej port obsłużył prawie 6,4 tysiąca podróżnych w ramach 48 operacji pasażerskich.

Nowe połączenie Radom - Barcelona

W nadchodzącym sezonie letnim LOT uruchomi połączenie z Barceloną. Rejsy odbywać się będą od 14 czerwca, raz w tygodniu, w soboty. Planowana godzina startu to 7.15. Trasę tę obsługiwać będą boeingi 737 MAX 8 i 737-800.

- Cieszymy się, że Polskie Linie Lotnicze LOT konsekwentnie rozwijają swoją ofertę z Lotniska Warszawa-Radom. Nowe połączenie do Barcelony to już siódma trasa zapowiedziana na sezon lato 2025, co potwierdza rosnący potencjał tego portu – mówi p.o. prezesa i członek zarządu ds. finansowo-handlowych PPL Marcin Danił, cytowany w komunikacie.