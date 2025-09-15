Po incydencie z samolotem Enter Aira na krakowskim lotnisku przywrócono ruch

Ruch był wstrzymany z powodu wypadku, do którego doszło około godziny 14 w niedzielę. Jak podał polski przewoźnik czarterowy Enter Air, samolot linii lotniczej AirExplore, który na jego zlecenie przywiózł klientów biur podróży z Antalyi do Krakowa, po wylądowaniu w bardzo trudnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz), zjechał z drogi kołowania na nieutwardzoną część lotniska i zarył przednimi i prawymi kołami w miękkiej ziemi.

Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie, których miało być „około 190”, opuścili samolot schodami dostawionymi do drzwi w tylnej części maszyny i zostali odwiezieni do terminalu.

Na lotnisku wstrzymano ruch, samoloty, które miały tu lądować przekierowano na lotnisko w Katowicach, a te, które miały wystartować, odwołano.

Strażacy polscy i czescy wciągnęli samolot na płytę lotniska

Początkowo służby lotniskowe informowały, że lotnisko będzie nieczynne do godziny 18. Okazało się jednak, że usuwanie samolotu z drogi kołowania trwało dłużej.

Do akcji usunięcia samolotu z pasa startowego zaangażowano sprzęt Lotniczej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Państwowej Straży Pożarnej i – zgodnie z decyzją Enter Aira – specjalistyczny sprzęt straży pożarnej z Ostrawy. Operacja odholowania samolotu z pasa startowego na płytę postojową lotniska zakończyła się po północy – informuje Chylaszek.