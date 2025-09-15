Reklama

Po incydencie z samolotem Enter Aira na krakowskim lotnisku przywrócono ruch

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Krakow Airport Monika Chylaszek, w poniedziałek 40 minut po północy udało się przywrócić normalny ruch w tym porcie lotniczym.

Publikacja: 15.09.2025 02:34

Samolot po wylądowaniu i kołowaniu wypadł na zakręcie z utwardzonego pasa i zarył kołami w grząskim gruncie

Foto: PAP, Art Service

Filip Frydrykiewicz

Ruch był wstrzymany z powodu wypadku, do którego doszło około godziny 14 w niedzielę. Jak podał polski przewoźnik czarterowy Enter Air, samolot linii lotniczej AirExplore, który na jego zlecenie przywiózł klientów biur podróży z Antalyi do Krakowa, po wylądowaniu w bardzo trudnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz), zjechał z drogi kołowania na nieutwardzoną część lotniska i zarył przednimi i prawymi kołami w miękkiej ziemi.

Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie, których miało być „około 190”, opuścili samolot schodami dostawionymi do drzwi w tylnej części maszyny i zostali odwiezieni do terminalu. 

Na lotnisku wstrzymano ruch, samoloty, które miały tu lądować przekierowano na lotnisko w Katowicach, a te, które miały wystartować, odwołano. 

Strażacy polscy i czescy wciągnęli samolot na płytę lotniska

Początkowo służby lotniskowe informowały, że lotnisko będzie nieczynne do godziny 18. Okazało się jednak, że usuwanie samolotu z drogi kołowania trwało dłużej.

Do akcji usunięcia samolotu z pasa startowego zaangażowano sprzęt Lotniczej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Państwowej Straży Pożarnej i – zgodnie z decyzją Enter Aira – specjalistyczny sprzęt straży pożarnej z Ostrawy. Operacja odholowania samolotu z pasa startowego na płytę postojową lotniska zakończyła się po północy – informuje Chylaszek.

Prezes lotniska dziękuje strażakom, współczuje pasażerom

–  Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służbom, które pracowały na miejscu, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie lotniska – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Łukasz Strutyński. – Przede wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom z Ostrawy i z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, a także wszystkim pracownikom naszego lotniska.

– Zdaję sobie sprawę, jak wielkie problemy to zdarzenie spowodowało dla pasażerów. Chcę zapewnić, że podjęliśmy wszystkie możliwe działania, by zminimalizować jego skutki dla podróżnych – dodaje.

"Skutki wielogodzinnego zamknięcia lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek (15 września). Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników" – czytamy w komunikacie.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i policja zajęły się ustalaniem przyczyny zdarzenia.

Źródło: rp.pl

Firmy Enter Air lotnisko wypadek Kraków Airport

