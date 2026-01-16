Rekordowy rok Katowice Airport. Pierwszy raz padła bariera 7 milionów pasażerów

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach, podsumowało statystyki ruchu pasażerskiego za grudzień i 12 miesięcy 2025 roku.

Grudzień 2025 roku był najlepszym ostatnim miesiącem roku w historii Katowice Airport. Lotnisko obsłużyło w tym czasie 411 595 podróżnych, czyli o 48 991 więcej (plus 14,3 procent) niż w grudniu 2024 roku, kiedy ustanowiony został poprzedni rekordowy rezultat (362 604 pasażerów).

Z siatki połączeń regularnych skorzystało 239 067 osób – o 16 395 więcej (plus 7,4 procent) niż rok wcześniej. Z kolei lotami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie touroperatorów, w podróż wybrało się 138 721 pasażerów, o 20 812 więcej (plus 17,6 procent) w porównaniu z grudniem 2024 roku.

Odbyło się 3 317 startów i lądowań, czyli o 362 więcej (plus 12,2 procent) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W 2025 roku ponad 900 tysięcy pasażerów więcej

Miniony rok był najlepszym w dotychczasowej historii katowickiego lotniska. Od początku stycznia do końca grudnia z siatki połączeń regularnych i czarterowych skorzystało łącznie 7 299 085 pasażerów, czyli o 912 940 więcej (plus 14,3 procent) niż w całym 2024 roku.