Dzisiaj na lotnisku w Szymanach odbyło się oficjalne podpisanie umowy z firmą Fubar Aviation i prezentacja jej samolotów – informuje Port Lotniczy Olsztyn–Mazury w komunikacie.

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Fubar Aviation to jeden z nielicznych europejskich podmiotów zajmujących się przywracaniem do lotów historycznych konstrukcji lotniczych. Firma prowadzi zaawansowane projekty renowacyjne, których celem jest zachowanie lotniczego dziedzictwa technicznego. W swojej flocie ma między innymi samoloty Lim-2 i SB Lim-2, będące polskimi wersjami legendarnego MiG-15, a także Lim-5 – polską wersję MiG-17. Są to maszyny o wyjątkowej wartości historycznej, stanowiące ważną część historii polskiego przemysłu lotniczego i wojskowego.

Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Wiktor Wójcik i prezes Fubar Aviation Bartosz Maciejczyk podpisali dziś umowę o współpracy Foto: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Unikatowe maszyny na europejskim niebie

Samoloty eksploatowane przez Fubar Aviation należą do niezwykle rzadkich konstrukcji, a niektóre to jedyne egzemplarze danego typu mogące wykonywać loty pokazowe w Europie. Firma uczestniczy w wydarzeniach lotniczych, pokazach i projektach popularyzujących historię lotnictwa, prezentując publiczności unikatowe statki powietrzne, które na co dzień można oglądać jedynie w muzeach.

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– Rozwój naszej działalności sprawił, że potrzebowaliśmy nowej bazy operacyjnej. Wraz ze wzrostem ruchu lotniczego w Modlinie prowadzenie naszych lotów stawało się coraz bardziej wymagające, zarówno ze względu na intensywne wykorzystanie przestrzeni powietrznej, jak i specyfikę operacji pokazowych. Port Lotniczy Olsztyn–Mazury okazał się miejscem, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Nowoczesna infrastruktura i otwartość zarządu na nowe projekty dają nam przestrzeń do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych planów – podkreśla prezes Fubar Aviation Bartosz Maciejczyk, cytowany w komunikacie.

Wzmocnienie potencjału lotniska

Przeniesienie działalności do Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury stanowi kolejny krok w rozwoju usług okołolotniskowych i wzmacnia potencjał portu jako miejsca prowadzenia wyspecjalizowanej działalności lotniczej – głosi komunikat. Obecność firmy wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności lotniska i budowania wokół niego środowiska przedsiębiorstw związanych z sektorem lotniczym.

– Cieszymy się, że Fubar Aviation wybrał nasze lotnisko jako bazę swojej działalności. To kolejny przykład wykorzystania potencjału infrastruktury Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury przez wyspecjalizowane podmioty działające w branży lotniczej i potwierdzenie, że nasze lotnisko jest atrakcyjnym miejscem dla rozwoju różnorodnych przedsięwzięć lotniczych – mówi prezes Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury Wiktor Wójcik.

Działalność Fubar Aviation w Szymanach przyczyni się do rozwoju specjalistycznych usług lotniczych w Szymanach i zwiększy obecność sektora lotniczego na Warmii i Mazurach.