Bruksela: Na włoskich plażach wszyscy muszą mieć równe prawa

Przychody z wynajmowania leżaków na włoskich plażach wynoszą rocznie około 15 miliardów euro. Zarabiają na tym od lat te same firmy. Teraz będą musiały stanąć do przetargów. Naciska na to Unia Europejska.