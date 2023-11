Powstała sejmowa komisja sportu i turystyki. Pytamy przewodniczącego o turystykę

Prawdopodobnie komisję zasili jeszcze kilkoro posłów, głównie z PiS, w tym ci, którzy zasiadają dzisiaj w rządzie, tworzą kierownictwo Ministerstwa Sportu i Turystyki: Kamil Bortniczuk, Arkadiusz Czartoryski, Andrzej Gut-Mostowy, Anna Krupka i Jacek Osuch.

W trakcie zgłaszania kandydatów do prezydium klubu nie padło słowo turystyka. Wszystkich przedstawiano, jako ludzi zasłużonych dla polskiego sportu.

Opłata turystyczna? To sprawa dla rządu nie parlamentu

Zapytaliśmy nowego przewodniczącego, Tadeusza Tomaszewskiego, czy komisja będzie interesowała się też problemami turystyki.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki obejmuje swoją działalnością dwa działy administracji rządowej – sport i turystykę. Tak się składam, że prowadziłem, jako poseł sprawozdawca, ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej i o usługach turystycznych – mówi Tomaszewski.

- W ostatniej kadencji tą sprawą zajmowaliśmy się też w kontekście covidowej pomocy przedsiębiorcom działającym w obszarze turystyki, ale także bonu turystycznego. Jedną z zaległych spraw jest turystyka społeczna. Czyli coś co ma ludzi włączać do aktywnego życia, zwłaszcza ludzi z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy żeby turystyka społeczna stała się elementem działu administracji rządowej, jak turystyka. Taki projekt ustawy zgłaszałem środowisko zajmujące się tą sprawą o to postuluje i będziemy o to zabiegać, kiedy przyjdą zmiany w działach administracji rządowej.

Myślę, ze dobrze zorganizowana branża turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna i przedsiębiorcy, nie dadzą zapomnieć o sprawach dotyczących turystyki, w tym o promocji Polski w świecie.