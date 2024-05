Rząd Majorki zbada pojemność turystyczną wyspy. Redukcja łóżek przesądzona

Chłopiec z Ghany trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. "Najmłodszy malarz świata"

Kilkunastomiesięczny Ace-Liam Nana Sam Ankrah z Ghany trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. By to osiągnąć, chłopiec – mający zaledwie rok i 152 dni – musiał wziąć udział w profesjonalnej wystawie otwartej dla publiczności i sprzedać swoje dzieła.