Ministra edukacji: "Podróże z klasą" dostaną dodatkowe 20 milionów złotych

W ramach "Podróży z klasą" dofinansowane mogą być wycieczki trwające od dwóch do pięciu dni (im dłuższa, tym większa suma dofinansowania). Szkoły mogą opłacić z dotacji noclegi, transport, wyżywienie, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników wyjazdu..

Uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucje kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe. W wypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

- Po dyskusjach w ministerstwie podjęłam decyzję, by przeznaczyć dodatkowe 20 milionów złotych na konkurs, na wycieczki. W poniedziałek będzie otwarte kolejne okno, w którym zgłaszać się będą mogły, tak jak poprzednio, samorządy, żeby była szansa, żeby kolejne dzieci mogły skorzystać z programu ministerialnego - poinformowała szefowa MEN.

Dodała, że zasada zgłaszania pozostaje ta sama - kto pierwszy, ten lepszy. Jej zdaniem to sprawiedliwa zasada, ponieważ wtedy decyzja, dokąd jechać należy do zainteresowanych, a nie do ministerstwa. - Gdyby to ministerstwo wybierało, czy lepsza jest wycieczka do Gdańska, do Wrocławia czy Białegostoku byłoby więcej skarg i pretensji. Nie znamy sprawiedliwszego mechanizmu w tej sprawie - podsumowała.

Jednocześnie poinformowała o planach na przyszły rok – w pierwszej kolejności będą przyjmowane wnioski szkół, które jeszcze z programu nie korzytały. Chodzi o to, by "wyrównać szanse".