W turystycznym kraju „spektakularnie” znikają plaże. Piasek trzeba dowozić

Urbanizacja i ocieplanie się klimatu to powody, dla których w Hammamecie piaszczysta plaża zanika. W ciągu ostatniej dekady z powodu erozji wybrzeża ubyło jej 24 tysiące metrów kwadratowych. W latach 2006–2019 było to od 3 do 8 metrów wybrzeża rocznie. Raport Banku Światowego z 2020 roku opisał tempo tego zjawiska jako „spektakularne”, ostatnie dwa lata przyniosły dalsze zniszczenia. Generalnie zagrożona jest cała tunezyjska linia brzegowa – rocznie traci 1,5 metra - pisze portal Tourism Review.

Piasek na plażę w Tunezji przywożono w ciężarówkach

Tunezyjska Agencja Ochrony i Rozwoju Wybrzeża (APAL) przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację uzupełniania piasku na plaży w centrum miasta - przed nadejściem lata przewieziono tu ciężarówkami z kamieniołomów w półpustynnym regionie Kairouan, oddalonym od kurortu o ponad 100 kilometrów, 15 tysięcy metrów sześciennych piasku.

Uzupełnienie piasku na plażach w Hammamecie, Monastyrze i Sfaksie kosztowało 3,9 miliona dinarów, czyli około 1 miliona euro.

Nawożenie plaż jest jednak rozwiązaniem tymczasowym, dlatego władze myślą o innych – na przykład o budowie wałów lub innych konstrukcji zatrzymujących piasek.