Co powinno się robić z deszczówką, co jest zabronione? Kara to nawet 10 tys. zł

Coraz częściej słyszy się o kontrolach kanalizacji przeprowadzanych przez lokalne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Ich celem jest wykrywanie nielegalnych przyłączeń wody opadowej do kanalizacji sanitarnej. Grozi za to kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10 tys. zł. Czego jeszcze nie wolno robić z deszczówką? A co jest zalecane?