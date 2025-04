Tureccy hotelarze tną ceny. Liczyli na więcej gości, ale zostają im puste pokoje

Niemieccy touroperatorzy zaczynają wprowadzać obniżki cen na wyjazdy do Turcji – pisze portal branży turystycznej Touristik Aktuell. Co prawda ich skala nie jest może zbyt duża, ale jak mówi prezes biura podróży Bentour Deniz Ugur, to pierwszy sygnał, że hotelarze są bardziej elastyczni w negocjowaniu cen i otwarci na rozmowy o rabatach. To ważne, bo touroperator może wtedy zachęcić klientów, szczególnie rodziny z dziećmi, do kupowania wyjazdów także w szczycie sezonu.

Reklama

Niemieccy turyści oszczędzają na wakacjach w Turcji

Już wcześniej inni touroperatorzy, tacy jak Coral Travel/Ferien Touristik i Anex Tour, zwracali uwagę na problem zbyt wysokich cen w okresie wakacyjnym. Również Thomas Bösl, dyrektor grupy RT i rzecznik kooperatywy QTA, podjął ten temat podczas rozmowy z prezesem tureckiego związku hotelarskiego Türofed Erkanem Yagcim.

Przekaz Bösla był jasny: w obliczu cen, które dla wielu rodzin stają się coraz mniej osiągalne, nie powinno się wykluczać alternatywnych form oferty, takich jak „all inclusive light” czy elastyczne formuły wyżywienia. Zdaniem Bösla, rozwiązania te zapewniłyby klientom „większy wybór” bez konieczności rezygnowania z korzystnej relacji ceny do jakości. Zróżnicowanie usług i cen mogłoby, według niego, stworzyć „nowe możliwości” dla branży.

Deniz Ugur z Bentouru podziela tę opinię. Jego zdaniem, to szansa dla hoteli, które zdecydują się na zróżnicowane produkty, jak na przykład wersja all inclusive light. Tego typu podejście umożliwia obniżenie cen bazowych. - Z naszej perspektywy to bardzo ważny krok, który może sprawić, że wakacje znów staną się osiągalne dla szerszej grupy turystów – wskazuje Ugur.