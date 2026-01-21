Bułgaria kusi cyfrowych nomadów specjalną wizą. „Rozkręcą nam inwestycje”

Począwszy od 20 grudnia 2025 roku pracownicy zdalni, czyli tak zwani cyfrowi nomadzi, mogą składać wnioski o wizę uprawniającą do pracy w Bułgarii.

Reklama Reklama

O dokument mogą ubiegać się osoby spełniające jedno z trzech kryteriów:

- są zatrudnione przez pracodawcę zarejestrowanego poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, który świadczy usługi z zagranicy z wykorzystaniem nowych technologii;

- zasiadają w organie zarządzającym, są właścicielem lub udziałowcem ponad 25 procent kapitału zakładowego spółki zarejestrowanej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, dla której cyfrowy nomad świadczy usługi z zagranicy z wykorzystaniem technologii, ale nie pracuje/nie świadczy usług osobom/podmiotom w Bułgarii;

- przez co najmniej rok przed datą złożenia wniosku świadczą z zagranicy usługi wykorzystujące nowe technologie, jednocześnie nie pracują ani nie świadczą usług osobom lub podmiotom w Bułgarii i nie są freelancerami w tym kraju.