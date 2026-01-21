Reklama

Bułgaria kusi cyfrowych nomadów specjalną wizą. „Rozkręcą nam inwestycje”

Bułgaria wprowadziła specjalne wizy dla cyfrowych nomadów. Chce wspierać rozwój turystyki, ale i przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, pobudzić inwestycje i wzrost gospodarczy. Zwłaszcza w nowych technologiach i innowacjach.

Publikacja: 21.01.2026 13:43

Bułgaria chwali się, że jest bogata w zabytki, a życie tu jest tanie

Bułgaria chwali się, że jest bogata w zabytki, a życie tu jest tanie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Pela Krzyżewska

Począwszy od 20 grudnia 2025 roku pracownicy zdalni, czyli tak zwani cyfrowi nomadzi, mogą składać wnioski o wizę uprawniającą do pracy w Bułgarii.

O dokument mogą ubiegać się osoby spełniające jedno z trzech kryteriów:

- są zatrudnione przez pracodawcę zarejestrowanego poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, który świadczy usługi z zagranicy z wykorzystaniem nowych technologii;

- zasiadają w organie zarządzającym, są właścicielem lub udziałowcem ponad 25 procent kapitału zakładowego spółki zarejestrowanej poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, dla której cyfrowy nomad świadczy usługi z zagranicy z wykorzystaniem technologii, ale nie pracuje/nie świadczy usług osobom/podmiotom w Bułgarii;

- przez co najmniej rok przed datą złożenia wniosku świadczą z zagranicy usługi wykorzystujące nowe technologie, jednocześnie nie pracują ani nie świadczą usług osobom lub podmiotom w Bułgarii i nie są freelancerami w tym kraju.

Drugim warunkiem uzyskania wizy z pozwoleniem na pracę jest spełnienie wymogu finansowego. Kandydaci muszą przedstawić dokument potwierdzający, że ich roczne dochody są wyższe niż 50-krotność miesięcznego minimalnego wynagrodzenia w Bułgarii, które wynosi obecnie 620 euro (równowartość 2630 złotych), co w skali roku oznacza dochody o wysokości minimum 31 tysięcy euro (131 tysięcy złotych).

Jak zdobyć wizę dla cyfrowego nomada?

Proces starania się o wizę dla pracownika zdalnego obejmuje dwa etapy. Rozpoczyna go złożenie wniosku o wizę długoterminową typu D w ambasadzie lub konsulacie Bułgarii w kraju, z którego pochodzi pracownik. Dokument jest niezbędny do wjazdu do Bułgarii i starania się o pozwolenie na pobyt. W ciągu 14 dni od przyjazdu pracownik powinien złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w ramach programu wiz dla cyfrowych nomadów, przedstawiając potwierdzenie zakwaterowania w Bułgarii w postaci na przykład umowy najmu, rezerwacji hotelu lub aktu własności nieruchomości, a także zaświadczenie o niekaralności z kraju zamieszkania.

Na tym etapie konieczne jest również udowodnienie, że spełnia się wymóg finansowy i posiada ubezpieczenie zdrowotne na okres pobytu w Bułgarii. Ostatnim krokiem na drodze do zalegalizowania pobytu w Bułgarii jest wyrobienie dowodu osobistego.

Dokument jest wydawany na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 365 dni. Osoby pozostające na utrzymaniu pracownika zdalnego mogą być objęte opieką w ramach wizy długoterminowej, aby zapewnić łączenia rodzin.

Cyfrowi nomadzi nie tylko w Bułgarii

Bułgaria zachęca pracowników zdalnych do starania się o wizę długoterminową, wskazując na atrakcyjność turystyczną kraju, jego obecność w strefie euro i niskie – w porównaniu z innymi krajami europejskimi – koszty życia.

Bułgaria dołączyła tym samym do innych europejskich państw, które wprowadziły podobne rozwiązania w ostatnich latach. Wśród nich jest między innymi Estonia, która wymaga od osób zainteresowanych roczną wizą dla cyfrowych nomadów miesięcznych zarobków w wysokości minimum 5 tysięcy euro (21 tysięcy złotych), Hiszpania, w której próg wejścia jest niższy – wynosi 2750 euro (11,6 tysięcy złotych) i Włoch, które oczekują od osoby ubiegającej się o dłuższą niż turystyczna wizę rocznych dochodów w wysokości 28 tysięcy euro (118 tysięcy złotych).

Źródło: rp.pl

