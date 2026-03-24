Hiszpańskie miasta będą wspólnie zarządzać ruchem turystycznym

Siedem hiszpańskich miast: Madryt, Barcelona, Malaga, San Sebastián, Sewilla, Walencja i Saragossa podpisało porozumienie powołujące Sieć Miejskich Kierunków Turystycznych. Inicjatywa ma wzmocnić znaczenie dużych ośrodków jako kluczowych centrów życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i turystyki w kraju - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Reklama Reklama

Miasta przyciągają najwięcej turystów

Turystyka miejska w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej dynamicznych segmentów rynku. Szacuje się, że aż 75 procent światowego ruchu turystycznego koncentruje się w miastach, a połowa podróży międzynarodowych kierowana jest właśnie do dużych metropolii.

W Hiszpanii segment ten przynosi już blisko jedną czwartą przychodów branży, a globalnie do 2032 roku jego wartość może sięgnąć 9,4 biliona euro. Mimo to dotąd brakowało krajowej platformy współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń między miastami.

Sygnatariusze inicjatywy podkreślają potrzebę wypracowania nowego modelu współdziałania, opartego na zrównoważonym rozwoju, innowacjach, jakości usług i wspólnym zarządzaniu. Sieć ma odpowiadać na najważniejsze wyzwania, takie jak kontrola przepływów turystycznych, ochrona dziedzictwa kulturowego czy transformacja cyfrowa.