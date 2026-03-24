Hiszpańskie miasta będą wspólnie zarządzać ruchem turystycznym

Do sieci hiszpańskich miast przystąpiła też Walencja
Siedem hiszpańskich miast: Madryt, Barcelona, Malaga, San Sebastián, Sewilla, Walencja i Saragossa podpisało porozumienie powołujące Sieć Miejskich Kierunków Turystycznych. Inicjatywa ma wzmocnić znaczenie dużych ośrodków jako kluczowych centrów życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i turystyki w kraju - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.
Polska umacnia swoją pozycję na mapie podróży świątecznych, przyciągając zagranicznych turystów już nie tylko w Boże Narodzenie, ale też coraz licz...
Turystyka miejska w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej dynamicznych segmentów rynku. Szacuje się, że aż 75 procent światowego ruchu turystycznego koncentruje się w miastach, a połowa podróży międzynarodowych kierowana jest właśnie do dużych metropolii.
W Hiszpanii segment ten przynosi już blisko jedną czwartą przychodów branży, a globalnie do 2032 roku jego wartość może sięgnąć 9,4 biliona euro. Mimo to dotąd brakowało krajowej platformy współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń między miastami.
Sygnatariusze inicjatywy podkreślają potrzebę wypracowania nowego modelu współdziałania, opartego na zrównoważonym rozwoju, innowacjach, jakości usług i wspólnym zarządzaniu. Sieć ma odpowiadać na najważniejsze wyzwania, takie jak kontrola przepływów turystycznych, ochrona dziedzictwa kulturowego czy transformacja cyfrowa.
Łącznie siedem miast zamieszkuje 8,3 miliona ludzi, czyli około 17 procent populacji Hiszpanii, a rocznie odwiedza je 29 milionów turystów – co odpowiada jednej czwartej całkowitego ruchu turystycznego w kraju.
Na pierwszym etapie partnerzy ustalą ramy funkcjonowania sieci, w tym model zarządzania, zasady przystępowania nowych członków oraz możliwe źródła finansowania.
Portugalska turystyka zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem, zbliżając się do liczby 20 milionów gości zagranicznych. Najnowsze dane pokazują dyn...
Koordynację prac powierzono władzom Walencji, działającym poprzez fundację Visit Valencia, która będzie odpowiadać za organizację spotkań, komunikację i współpracę między miastami do czasu formalnego ustanowienia struktury.
Burmistrz Walencji María José Catalá zwróciła uwagę, że miasta stoją dziś przed wyzwaniem obsługi milionów turystów korzystających z infrastruktury publicznej. Jak podkreśliła, konieczne jest strategiczne planowanie i ścisła współpraca, aby – mimo sukcesu – nie dopuścić do przeciążenia kierunków.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
„Malta – zabłyśnij tutaj” („Malta – shine here”) to hasło przewodnie nowej strategii rozwoju „Malta Vision 2050”...
W styczniu Polacy uplasowali się na samym szczycie turystycznych statystyk dwóch śródziemnomorskich wysp – Malty...
Polska umacnia swoją pozycję na mapie podróży świątecznych, przyciągając zagranicznych turystów już nie tylko w...
