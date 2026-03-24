Hiszpańskie miasta będą wspólnie zarządzać ruchem turystycznym

Siedem największych ośrodków turystycznych Hiszpanii powołało wspólną sieć. Celem inicjatywy jest lepsze zarządzanie ruchem turystycznym, rozwój zrównoważonej turystyki i wzmocnienie roli miast w gospodarce kraju.

Publikacja: 24.03.2026 06:00

Do sieci hiszpańskich miast przystąpiła też Walencja

Do sieci hiszpańskich miast przystąpiła też Walencja

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Siedem hiszpańskich miast: Madryt, Barcelona, Malaga, San Sebastián, Sewilla, Walencja i Saragossa podpisało porozumienie powołujące Sieć Miejskich Kierunków Turystycznych. Inicjatywa ma wzmocnić znaczenie dużych ośrodków jako kluczowych centrów życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i turystyki w kraju - pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Liczba turystów z Europy, rezerwujących loty na platformie Kiwi.com, którzy planują odwiedzić Polskę
Nowe Trendy
Turyści z Europy zjadą do Polski. „Trzy razy więcej Greków, Węgrów i Hiszpanów”

Miasta przyciągają najwięcej turystów

Turystyka miejska w ostatnich latach stała się jednym z najbardziej dynamicznych segmentów rynku. Szacuje się, że aż 75 procent światowego ruchu turystycznego koncentruje się w miastach, a połowa podróży międzynarodowych kierowana jest właśnie do dużych metropolii.

W Hiszpanii segment ten przynosi już blisko jedną czwartą przychodów branży, a globalnie do 2032 roku jego wartość może sięgnąć 9,4 biliona euro. Mimo to dotąd brakowało krajowej platformy współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń między miastami.

Sygnatariusze inicjatywy podkreślają potrzebę wypracowania nowego modelu współdziałania, opartego na zrównoważonym rozwoju, innowacjach, jakości usług i wspólnym zarządzaniu. Sieć ma odpowiadać na najważniejsze wyzwania, takie jak kontrola przepływów turystycznych, ochrona dziedzictwa kulturowego czy transformacja cyfrowa.

Więcej turystów niż mieszkańców w hiszpańskich miastach

Łącznie siedem miast zamieszkuje 8,3 miliona ludzi, czyli około 17 procent populacji Hiszpanii, a rocznie odwiedza je 29 milionów turystów – co odpowiada jednej czwartej całkowitego ruchu turystycznego w kraju.

Na pierwszym etapie partnerzy ustalą ramy funkcjonowania sieci, w tym model zarządzania, zasady przystępowania nowych członków oraz możliwe źródła finansowania.

W zeszłym roku przyjechało odpoczywać do Portugalii mniej Hiszpanów, ale za to było więcej Amerykanó
Popularne Trendy
Prawie 20 milionów turystów w Portugalii. Amerykanie wygrywają z Hiszpanami

Koordynację prac powierzono władzom Walencji, działającym poprzez fundację Visit Valencia, która będzie odpowiadać za organizację spotkań, komunikację i współpracę między miastami do czasu formalnego ustanowienia struktury.

Burmistrz Walencji María José Catalá zwróciła uwagę, że miasta stoją dziś przed wyzwaniem obsługi milionów turystów korzystających z infrastruktury publicznej. Jak podkreśliła, konieczne jest strategiczne planowanie i ścisła współpraca, aby – mimo sukcesu – nie dopuścić do przeciążenia kierunków.

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Maltański rząd ogłosił nową strategię rozwoju państwa „Malta Vision 2050”
Nowe Trendy
Malta bije rekordy w turystyce, między innymi dzięki Polakom. Teraz zachęca: „Zabłyśnij u nas”
W styczniu Polacy byli najliczniejszą grupą zagranicznych turystów na Malcie
Nowe Trendy
Polacy liderami rankingów turystycznych dwóch śródziemnomorskich wysp
Liczba turystów z Europy, rezerwujących loty na platformie Kiwi.com, którzy planują odwiedzić Polskę
Nowe Trendy
Turyści z Europy zjadą do Polski. „Trzy razy więcej Greków, Węgrów i Hiszpanów”
