Malaga zabiega o polskich turystów: Przyjeżdżajcie na festiwale, dobre jedzenie i do muzeów

Malaga to nowy, otwarty 15 stycznia 2026 roku, kierunek w siatce LOT-u. Atrakcje miasta, a także najbliższe plany przewoźnika były tematem śniadania prasowego, zorganizowanego wczoraj przez biuro radcy ds. turystyki ambasady Hiszpanii w Warszawie.

Radca ds. turystyki Marta Crespo Calzada przypomniała, że Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków źródłowych Hiszpanii, osiągającym ponadprzeciętne rezultaty pod względem dynamiki wzrostu liczby turystów i wydatków na miejscu.

W ubiegłym roku liczba polskich turystów pierwszy raz przekroczyła 3 miliony (wzrost o 23,6 procent względem 2024 roku). Polacy stanowią obecnie 3,2 procent wszystkich zagranicznych turystów w Hiszpanii. Z kolei liczba wykupionych przez Polaków noclegów – 8,2 miliona – wzrosła o 8,4 procent. Polak wydaje w Hiszpanii więcej niż przeciętny turysta zagraniczny – 204 euro vs 195 euro dziennie. Suma dziennych wydatków Polaków wzrosła w ubiegłym roku o 15 euro w porównaniu z 2024 rokiem.

Marta Crespo Calzada przypomniała również o strategii turystycznej Hiszpanii do 2030 roku, która skupia się na różnorodności i zrównoważonym rozwoju, zachęcając do odpowiedzialnego podróżowania w duchu „slow”, co ma odmienić „plażowy” wizerunek Hiszpanii. Cel ten podkreśla nowe hasło marketingowe „Think you know Spain? Think again” (Myślisz, że znasz Hiszpanię? Pomyśl jeszcze raz).

Malaga, choć jest nadmorskim kurortem, dobrze wpisuje się w założenia strategii jako całoroczny kierunek premium, który oferuje „wysokiej jakości miejskie doświadczenia łączące kulturę, gastronomię i styl życia”, mówiła Marta Crespo Calzada.