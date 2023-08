Najlepsze firmy w turystyce? Klienci powiedzieli, które najchętniej polecają

YouGov co roku przygotowuje ranking najwyżej ocenianych marek z różnych branż. Analiza powstaje we współpracy z gazetą „Handelsblatt”. Jednym z kryteriów jest wskaźnik gotowości klienta do rekomendowania danej firmy innym. Do obliczenia oceny wykorzystywane są odpowiedzi na pytania stawiane w ankiecie: „Którą z tych marek polecił(a)by Pan/Pani swojemu przyjacielowi albo koledze?” i „Skorzystanie, z której z tych marek odradził(a)by Pan/Pani swojemu przyjacielowi albo koledze?”. Następnie od liczby pozytywnych opinii odejmowane są te negatywne. Skala jest bardzo szeroka, bo rozciąga się od minus 100 do 100 punktów.

W rankingu przedstawione zostały firmy, które uzyskały najwyższy wskaźnik ocen od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Analizy były prowadzone codziennie wśród Niemców w wieku od 18 lat w ramach wywiadów internetowych. Autorzy uwzględnili tylko te marki, które zebrały przynajmniej 150 opinii. To oznacza, że w zestawieniu pojawiły się 874 firmy z około 1300 ocenianych w ramach BrandIndexu.

Na ostateczny wyniki składały się wyniki wskaźnika gotowości do polecenia firmy dalej, ale też ogólne wrażenie, jakość, poziom zadowolenia klienta, stosunek ceny do jakości oraz wizerunek jako pracodawcy.

W kategorii „transport” zwycięzcą zostały linie lotnicze Emirates. W pierwszej piątce znalazły się także Swiss, Turkish Airlines, wypożyczalnia samochodów Sixt i platforma łącząca kierowców z pasażerami BlaBlaCar. Pozostałe firmy, które pojawiły się w tej kategorii to (ułożone alfabetycznie): AirFrance, Avis, Buchbinder, Condor, Deutsche Bahn, EasyJet, Enterprise, Europcar, Eurowings, FlixBus, Hertz, Lufthansa, Ryanair i SunExpress.