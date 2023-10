Hiszpania podnosi ceny, liczy na zamożnych turystów. Zyska na tym Turcja

Trzeba pozyskiwać zamożniejszych klientów, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie liczby przyjeżdżających – uznała Turespaña. To może być dobra wiadomość dla Turcji, do której pojadą klienci z ograniczonym budżetem – mówią eksperci.