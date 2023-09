Milion polskich turystów w Turcji. Daleko im jednak do Rosjan

W samym sierpniu gości było 6,66 miliona, co oznacza o ponad 3 miliony więcej niż przed rokiem o tej samej porze (6,3 miliona) - wynika z danych Ministerstwa Kultury i Turystyki. Najwięcej gości pochodziło z Niemiec (871 tysięcy), na drugim miejscu znaleźli się Rosjanie (852,6 tysiąca), na trzecim Brytyjczycy (588,45 tysiąca), na czwartym Irańczycy (280,95 tysiąca), a na piątym Polacy (279 tysięcy). Nasz rynek ważył w ósmym miesiącu roku 4,19 procent w turystyce przyjazdowej do Turcji.

Polski rekord

Jeśli spojrzeć na dane za pierwszych osiem miesięcy tego roku, statystyki przedstawiają się nieco inaczej. W sumie przyjechało 33,43 miliona turystów z zagranicy, o 4,1 miliona więcej niż rok wcześniej. Pierwsza pozycja należała do Rosjan (4,35 miliona), druga do Niemców (4,1 miliona), trzecia do Brytyjczyków (2,65 miliona), czwarta do Bułgarów (1,83 miliona), a piąta do Irańczyków (1,53 miliona).

W tym okresie Polaków było 1,08 miliona. To rekordowa liczba, prawie o 36,8 procent większa niż rok temu, kiedy wypoczywało ich 795,4 tysiąca turystów znad Wisły.

Biura podróży oferują wyjazdy do Turcji cały rok. Część osób decyduje się na na narty w Erzurum lub na zwiedzanie Stambułu, ale są też turyści odpoczywający zimą na tak zwanej Riwierze Tureckiej, nad Morzem Śródziemnym.