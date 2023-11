Dłuższy sezon to otwarte kurorty

Micotakis podkreślał również, że niezwykle istotne jest wydłużenie sezonu turystycznego, bo to sprawi, że kurorty będą otwarte cały rok i przyjadą ludzie, którzy chcą wypoczywać w Grecji poza miesiącami letnimi. Zdaniem premiera rząd stworzył otoczenie przyjazne biznesowi, które przyciąga inwestorów – na potwierdzenie swoich słów przywołał niedawną decyzję agencji ratingowej S&P Global o podwyższeniu oceny Grecji do poziomu inwestycyjnego. To pierwsza taka sytuacja od 2010 roku, kiedy kraj popadł w gigantyczne długi. Ocenę kraju podwyższyły również inne agencje – Fitch, R&I, DBRS Morningstar i Moody’s – co również pokazuje na rosnące zaufanie.

Szef rządu przyznaje, że kraj ma przed sobą wyzwania, ale również podstawy do optymizmu. W wypadku turystyki ambicje powinny być duże. – Musimy uczynić Grecję najlepszym kierunkiem na świecie. Możemy to zrobić. Aby tego dokonać, musimy współpracować z najlepszymi i myślę, że poczyniliśmy znaczące kroki w kierunku osiągnięcia tego celu – przekonywał.