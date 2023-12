Szykuje się najazd Polaków na Hiszpanię. Prawie 100 procent więcej samolotów

O 14,2 procent wzrosła rok do roku liczba zaplanowanych miejsc w samolotach do Hiszpanii, wynika z analizy Turespaña, organizacji promującej kraj turystycznie. Szczególnie wysoką zmianę na plus widać na rynku polskim.