Polscy turyści na Cyprze. Minister: Macie szansę na drugie miejsce

Nad wzbogaceniem oferty turystycznej Cypru, kojarzonego głównie z morzem i plażami, pracujemy od wielu lat, jednocześnie jednak musimy dbać o wizerunek jednego z najlepszych na świecie miejsc turystyki wypoczynkowej.

Ostatnio inwestujemy w enoturystykę i promujemy wycieczki do winnic. Dzięki młodemu pokoleniu winiarzy, które wniosło do tego biznesu świeże spojrzenie i nierzadko doświadczenie zagraniczne, jakość cypryjskich win znacznie się poprawiła. Nie przypadkiem zdobywają one międzynarodowe nagrody.

Mamy też świetną kuchnię z produktami wysokiej jakości, niestety nie cieszy się ona taką rozpoznawalnością, na jaką zasługuje, co jest skutkiem także naszych zaniedbań, bo nigdy nie zainwestowaliśmy w jej promocję.

Cypr ma zabytki z różnych epok, poczynając od starożytnej, wzniesione przez różne nacje. Chcemy łączyć bogatą historię Cypru z produktami turystycznymi, np. myślimy o stworzeniu szlaku Lusignanów - francuskiej dynastii, która rządziła Cyprem od XIII do XVII wieku, a także szlaku bogini piękności Afrodyty, która według greckiej mitologii narodziła się na Cyprze. Choć to mit powszechnie znany i bardzo nośny marketingowo, nigdy nie uczyniliśmy go tematem kampanii promocyjnej.

Od wielu lat promujemy się jako kierunek sportowy, z doskonałą infrastrukturą treningową - m.in. wiele klubów piłkarskich z Polski przyjeżdża do nas na zgrupowania. Mamy świetną infrastrukturę dla rowerzystów i organizujemy imprezy rowerowe - jedną z najbardziej znanych jest górski wyścig o wieloletniej tradycji Sunshine Cup. Organizujemy też trzy maratony o międzynarodowej renomie - w Limasol, Larnace i Pafos.