60-lecie Informacji Turystycznej w Polsce. „Jesteśmy niezbędni”

Wicedyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju POT Joanna Węglarczyk podsumowała wyniki badań, jakie na zlecenie POT, przeprowadzili w punktach informacji turystycznej ankieterzy PBS. Wypadły one pozytywnie, chociaż ujawniły też niedociągnięcia. O ile bowiem badający - występowali w roli „tajemniczego klienta” - wysoko ocenili zaangażowanie i merytoryczne przygotowanie pracowników Informacji Turystycznych, szczególnie w bezpośrednim kontakcie, o tyle mieli zastrzeżenia do szybkości i jakości odpowiedzi na pytania zadawane przez turystów za pośrednictwem aplikacji Messenger i poczty elektronicznej. Badający zwrócili też uwagę, że stosunkowo rzadko zachęcają oni pytających do rozszerzenia wiedzy na stronach internetowych danego regionu, często w odpowiedziach brakuje formuły oferowania pomocy w razie wątpliwości i dalszych pytań.

Ciekawie wypadły prezentacje kilku zaproszonych przez organizatorów instytucji. Wystąpili przedstawiciele Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu, Centrum Bajki w Pacanowie, Halo! Rybnika, Tarnowa Travel i punktu Informacji Turystycznej w Lublinie. Przykłady dobrych praktyk pokazały, jak różnorodna i wychodząca poza tradycyjną rolę, może być działalność punktów służących turystom informacjami. Od organizowania zwiedzania atrakcji danego miejsca, poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, sprzedawanie lokalnych pamiątek i produktów, aż po organizowanie wydarzeń kulturalnych i integrowanie lokalnej społeczności.

Wieńcząca sesję merytoryczną debata przedstawicieli Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystyczne w Mielnie, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej z Białej Podlaskiej i Visit Bydgoszcz pokazała, że ludzie zaangażowani w pracę na rzecz promowania turystyki nie tracą energii i entuzjazmu. Na pytanie prowadzącego spotkanie Bartłomieja Barskiego, prezesa Sopockiej Organizacji Turystycznej, jak jednym słowem określiliby przyszłość informacji turystycznej w 2030 roku, stwierdzili, że będzie ona jak zwykle „niezbędna, inspirująca, aktualna, ciekawa, otwarta i adekwatna do potrzeb turysty”.