Na ryby do Grecji? Kraj ma propozycję dla miłośników wędkowania

Turystyka związana z łowieniem ryb to kolejna nisza, którą chce rozwijać u siebie Grecja. Nie dość, że to sposób na przyciągnięcie nowych grup klientów, to jeszcze wyraźna korzyść dla lokalnych społeczności – uważa minister rozwoju wsi i żywności.