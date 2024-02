Dubaj z nowym rekordem turystów. „Przyciąga ich różnorodność i nowatorstwo”

DET ocenia, że dobre wyniki turystyczne w 2023 roku pozwoliły emiratowi utrzymać pozycję kierunku pierwszego wyboru dla turystów zarówno z kluczowych rynków tradycyjnych, jak i rynków wschodzących.

Na początku stycznia Dubaj trzeci rok z rzędu zapewnił sobie pierwsze miejsce w konkursie Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2024, co czyni go pierwszym miastem, które z rzędu osiągnęło ten tytuł.

Średnie obłożenie w sektorze hotelarskim w Dubaju wzrosło z 72,9 procent i wyniosło 77,4 procent.

Na koniec grudnia 2023 roku Dubaj miał 821 hoteli, o 17 więcej niż w 2022 roku. Dysponowały one 150 291 pokojami, podczas gdy rok wcześniej było ich 146 496.