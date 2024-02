Maltańczycy zanotowali rekord w turystyce. "Kluczowa rola gości z Polski"

Liczba gości wzrosła w porównaniu z rokiem 2019, dotąd rekordowym, o ponad 8 procent. Wydatki turystów wyniosły 2,7 miliarda euro, o 20 procent więcej.

- Zakładaliśmy, że powrót do wyników z roku 2019 zajmie nam cztery lata. Udało nam się to zrobić rok szybciej i to z nadwyżką, co jest wielkim osiągnięciem – komentuje cytowany w komunikacie Maltańskiej Organizacji Turystycznej jej dyrektor biura w Warszawie John Mary Attard.

Na Maltę przyjeżdża więcej młodszych podróżników

Dane za rok 2023 pokazują także zmiany w zakresie źródeł ruchu turystycznego. Pierwszy raz w historii zdetronizowana została Wielka Brytania. Pierwsze miejsce przypadło podróżnym z Włoch.

Zmienił się także profil samego turysty, który odwiedza Maltę. W 2023 roku wzrósł do 39 procent udział osób w wieku 25-44 lat. Osób w wieku 45-64 lat było 30 procent.

“Malta z letniej destynacji przekształca się w destynację całoroczną. O ile drugi i trzeci kwartał zeszłego roku okazały się najbardziej obłożone pod kątem ruchu turystycznego, o tyle wyraźne wzrosty widać w przypadku dwóch pozostałych okresach (styczeń-marzec, październik-grudzień)” - przekonuje MOT w komunikacie.