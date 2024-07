Polska na 200 billboardach w całym Paryżu. Twój "następny przystanek"

POT wybrał 40 stacji, głównie przesiadkowych, gdzie łącznikami przemieszcza się wielu pasażerów. Niektóre stacje są związane z najbardziej znanymi miejscami w Paryżu jak Opera, Montparnasse, Bastille i plac Charles de Gaulle-Etoile z Łukiem Triumfalnym.

Polska Organizacja Turystyczna

Wsparciem dla tego działania będą afisze na paryskich taksówkach. Oklejone z dwóch stron samochody Taxi Parisien jeżdżą już od 22 lipca, ta forma reklamy potrwa miesiąc i szacuje się, że kontakt wzrokowy będzie z nią miało dziewięć milionów ludzi.

15 milionów gości w Paryżu w czasie igrzysk

Jak wyjaśnia Rudomino, Polskiej Organizacji Turystycznej na co dzień zależy głównie na odbiorcach w wieku 25-40 lat, odwiedzających często - na przykład podczas krótkich wypadów weekendowych - europejskie miasta, do których łatwo dolecieć z Francji. Wspierają się oni rekomendacjami z mediów społecznościowych i opiniami blogerów, stąd Zagraniczny Ośrodek POT w Paryżu prowadzi głównie kampanie w mediach społecznościowych, a także organizuje podróże studyjne dla dziennikarzy i blogerów.

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi też promocję na Polach Elizejskich Polska Organizacja Turystyczna

- Ale igrzyska to pretekst do przeprowadzenia kampanii o innej skali. Do stolicy Francji przyjedzie ponad 15 milionów ludzi, w większości samych Francuzów, którzy oprócz kibicowania będą korzystać z wolnego czasu, aby zwiedzać Paryż, właśnie korzystając z metra i taksówek. Liczymy, że część z nich zapamięta piękne widoki polskich miast, jakie tam wtedy zobaczą, i zainspiruje ich to do odwiedzenia pewnego dnia Polski. Większość Francuzów, którzy przyjeżdżają do Polski nastawiona jest na poznawanie polskiej kultury, miast, historii, zabytków. Wypady do Polski zabierają im zwykle od czterech do siedmiu dni - relacjonuje.